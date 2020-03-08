Serenay Sarıkaya: O kadınlar sayesinde bu kadar güçlüyüm!

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşk ile çok konuşulan Serenay Sarıkaya, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili duygusal satırlar paylaştı. Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan ve arkadaşlarını da fotoğrafta etiketleyen Sarıkaya şöyle dedi:

“Hayatım bana yol gösteren, ilham veren, bana inanan KADIN'larla bu kadar anlamlı ve güzel oldu. Ben o kadınlar sayesinde bugün benim, bu kadar güçlüyüm. Başta annem… İlk okulda Yasemin hocam, Zeynep hocam… Şimdi en yakın dostlarım, birlikte yürüdüğüm insanlar… İyi ki varsınız… Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.”