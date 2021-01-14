‘SETİMİZ OKUL GİBİ’

Eslem Akar, yeni neslin öne çıkan isimlerinden biri... 22 yaşındaki oyuncu, ‘Babam Çok Değişti’ dizisinde Şebnem Bozoklu ve Çağlar Çorumlu ile birlikte rol alıyor. Usta isimlerden çok şey öğrendiğini söyleyen Akar’la, projesini, hayatını ve aşka bakışını konuştuk.

- ‘Babam Çok Değişti’ dizisine dahil olma süreciniz çok hızlı oldu. Teklif geldiğinde neler hissettiniz?

Aynen öyle, çok hızlı gelişti. O yüzden de bir şey hissetmeye fırsat bulamadım açıkçası. Direkt sete adapte olmak ilk amacımdı, bu kadar iyi oyuncularla çalışmak heyecan verici.

- Role adapte olmak zorladı mı?

Dijital için farklı bir setteyken aynı anda Yağmur’a adapte olmak bir tık heyecanlandırdı ama yönetmenimiz Hakan Hoca (Algül), Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu bana inanılmaz destek oldu. Onlarla konuşarak Yağmur’u oturtmaya çalıştım. Her geçen bölüm daha fazla olduğunu hissediyorum.

- Şebnem Bozoklu ve Çağlar Çorumlu ile aynı sette olmak nasıl?

İkisi de hayran olduğum oyunculardı ve şu an aynı sette onlarla çalışmak inanılmaz güzel. Her saniye bir şey öğrenmek de cabası. Bulunduğum set hem çok eğlenceli hem de okul gibi. Komedi, dramdan çok farklı çünkü.

- 120-140 dakika izleyiciyi güldürmek kolay olmasa gerek...

İnanılmaz zor. İki saat bence her tür için inanılmaz uzun bir süre, komedi için daha da zor...

- Dizi dışında komik biri misiniz?

Bence değilim ama bazen verdiğim tepkiler ve mimiklerim komik olabiliyor. Ama kendime komik demem. Enerjim çok yüksektir ve sıcakkanlıyımdır, her ortama ayak uydurmaya çalışırım.

- Canlandırdığınız Yağmur’un size benzeyen yanları var mı?

Yağmur çok mantıksal bir karakter ama sevdiği adama karşı pek öyle değil bence. Ben hep mantığımla hareket eden bir insan oldum. Ayrıca ailesine çok düşkün, bu konuda da kesinlikle benziyor olabiliriz.

‘Aşk insanı kör eden bir şey’

- Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde eğitime devam ediyorsunuz, neden oyunculuk yerine farklı bir bölüm seçtiniz?

Ailem akademik başarıya çok önem verirdi, bütün çocukluğum bunun üzerine kurulmuştu ve ben de

mimarlığı seçtim. Okuduğum bölümü çok seviyorum ve bu işi de yapmak istiyorum.

- Oyunculuk maceranız nasıl başladı? Sizi kim keşfetti?

Tamamen şans eseri oldu. İlk rol aldığım projeden sonra beş sene ara verdim ve daha sonra menajerimle yollarımız kesişti...

- “Güzellik ekran için avantaj” derler. Sizce de öyle mi?

Ne yazık ki evet ve bu şekilde olması bence çok kötü... Güzellik sadece fiziksel olarak bana bir şey ifade etmiyor, insanın ruhunun da güzel olması gerekir. Ruhu güzel insanın enerjisi zaten yüzüne yansır.

- Aşk sizin için ne ifade ediyor? Hiç aşık oldunuz mu?

Aşk bence bir kez yaşanılan bir şey, en azından ben buna inanıyorum. Aşık oldum, evet. Benim için önemli olan saygı, güven ve sadakattir. Aşk dediğim gibi benim için bir kez yaşanabilecek ve insanı kör eden bir şey.