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11.02.2020 - 07:47 |

Sevcan Orhan: 2020 türkülerin yÄ±lÄ± olacak

Sevcan Orhan, KÄ±brÄ±s'taki otelde Ã¶zel bir gecede sahne aldÄ±. Orhan, sahne Ã¶ncesi basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.Â

Sevcan Orhan: 2020 türkülerin yÄ±lÄ± olacak

Ã–zellikle 2019 yÄ±lÄ±nda mÃ¼zik piyasasÄ±nÄ± kasÄ±p kavuran rap rÃ¼zgarÄ±nÄ±n yavaÅŸ yavaÅŸ hafiflediÄŸini ve sÄ±ranÄ±n tÃ¼rkÃ¼lere ve halk mÃ¼ziÄŸine geldiÄŸini sÃ¶yledi.

En son Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± albÃ¼mÃ¼n Ã¶zellikle genÃ§ler tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rmesinin kendisini ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Orhan, ''Yeni nesil gerÃ§ekten Ã§ok deÄŸiÅŸik. Kalitesiz bir ÅŸeyi onlara asla kabul ettiremezsiniz. Bence 2020 tÃ¼rkÃ¼lerin ve halk mÃ¼ziÄŸinin yÄ±lÄ± olacak'' dedi.Â 

ÅžarkÄ±cÄ±, muhabirlerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±ktan sonra sahnenin yolunu tuttu.

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Cadde YazarlarÄ±

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