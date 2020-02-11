Ã–zellikle 2019 yÄ±lÄ±nda mÃ¼zik piyasasÄ±nÄ± kasÄ±p kavuran rap rÃ¼zgarÄ±nÄ±n yavaÅŸ yavaÅŸ hafiflediÄŸini ve sÄ±ranÄ±n tÃ¼rkÃ¼lere ve halk mÃ¼ziÄŸine geldiÄŸini sÃ¶yledi.

En son Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± albÃ¼mÃ¼n Ã¶zellikle genÃ§ler tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rmesinin kendisini ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Orhan, ''Yeni nesil gerÃ§ekten Ã§ok deÄŸiÅŸik. Kalitesiz bir ÅŸeyi onlara asla kabul ettiremezsiniz. Bence 2020 tÃ¼rkÃ¼lerin ve halk mÃ¼ziÄŸinin yÄ±lÄ± olacak'' dedi.Â

ÅžarkÄ±cÄ±, muhabirlerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±ktan sonra sahnenin yolunu tuttu.