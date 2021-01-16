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16.01.2021 - 09:19 |

Şeyma Subaşı'nın banka hesap görüntüsü ifşa olmuştu! Flaş gelişme...

Şeyma Subaşı’nın 125 bin TL nafaka aldığını gösteren banka hesap görüntüsünü paylaştığı iddiasıyla yargılanan bankacı Fulya A. hakim karşısına çıktı. Bankacı, “Hesap bilgilerine meraktan baktım ama asla kimseyle bu bilgiyi paylaşmadım” dedi.

Şeyma Subaşı'nın banka hesap görüntüsü ifşa olmuştu! Flaş gelişme...
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Şeyma Subaşı, aldığı nafaka miktarı olan 125 bin TL'nin afişe olmasının ardından suç duyurusunda bulunmuştu. Yapılan incelemede fotoğrafın, bankaya ait olarak kullanılan özel bir platformdan çekildiği, platformda oturum açan kişinin ise kredi izleme ve analiz bölümünde çalışan Fulya A. olduğu belirlenmişti.

"MERAKTAN BAKTIM"
Günaydından Dilek Yaman'ın haberine göre; kişisel verilerin hukuksuz olarak kaydedilip sırların açıklanması suçlamalarıyla yargılanan Fulya A. hakim karşısına çıktı. Bankacı, savunmasında, "'Hesap bilgilerine meraktan baktım, kimseye göndermedim. Zaten müfettişin telefonumda yaptığı incelemede de bir şey çıkmadı" diyerek, kendisini savundu. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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