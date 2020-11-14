MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri ŞIKLIK NOTALARI
14.11.2020 - 07:00 | | LALE DANIŞMAN

ŞIKLIK NOTALARI

Hilal Kalkavan Kahvecioğlu, uzun zamandır hazırladığı yeni koleksiyonunu görücüye çıkardı

ŞIKLIK NOTALARI
ABONE OL

Sosyal yaşamın ünlü simaları, önceki gün Swissotel The Bosphorus’taki Gabrro’da bir araya geldi. Uzun zamandır Florya’daki merkezi Bukra Couture’de müşterilerine hizmet veren Hilal Kalkavan Kahvecioğlu, yeni koleksiyonunu tanıttı.
Ayşe Kucuroğlu’nun ev sahipliğindeki davete, Serap Sarı, Meltem Demir, Berrin Ak ve Evrim Kırmızıtaş Başaran’ın da aralarında yer aldığı konuklar katıldı. Swissotel Executive Şefi Ali Ronay’ın etkinliğe özel hazırladığı lezzetler beğeni toplarken, misafirler sosyal mesafe kurallarına uyarak keyifli anlar yaşadı.

ŞIKLIK NOTALARI

Van'da mültecileri taşıyan minübüs takla attıVan- Erciş Karayolundaki Çakırbey Mahallesi yakınlarında kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi de yaralandı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Güzellik sektörüne göz kırptı

Güzellik sektörüne göz kırptı

ŞIKLIK NOTALARI

ŞIKLIK NOTALARI

Müziğin yeni Cevher’i

Müziğin yeni Cevher’i

Editör'ün seçtikleri

Editör'ün seçtikleri

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet