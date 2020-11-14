ŞIKLIK NOTALARI

Sosyal yaşamın ünlü simaları, önceki gün Swissotel The Bosphorus’taki Gabrro’da bir araya geldi. Uzun zamandır Florya’daki merkezi Bukra Couture’de müşterilerine hizmet veren Hilal Kalkavan Kahvecioğlu, yeni koleksiyonunu tanıttı.

Ayşe Kucuroğlu’nun ev sahipliğindeki davete, Serap Sarı, Meltem Demir, Berrin Ak ve Evrim Kırmızıtaş Başaran’ın da aralarında yer aldığı konuklar katıldı. Swissotel Executive Şefi Ali Ronay’ın etkinliğe özel hazırladığı lezzetler beğeni toplarken, misafirler sosyal mesafe kurallarına uyarak keyifli anlar yaşadı.