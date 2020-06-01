Sıla'dan Kenan Doğulu'ya doğum günü hediyesi!

Karantina günlerini eşi Hazer Amani ile birlikte geçiren ve zaman zaman katıldığı canlı yayınlar ile takipçileriyle buluşma fırsatı yakalayan Sıla, dün 46 yaşına basan Kenan Doğulu'nun doğum günü için özel bir hediye hazırladı.

Kenan Doğulu’nun ‘Kurşun Adres Sormaz ki’ adlı şarkısını seslendiren Sıla,yedi yıl boyunca vokalistliğini yaptığı Doğulu’ya bu şarkıyı armağan etti. Doğulu da yakın arkadaşının bu jestine teşekkür etti.