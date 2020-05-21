Şimdi ikisi de ünlü! 'Biz bu yola dün çıkmadık gençler'

21.05.2020 - 16:24 |
Şimdi ikisi de ünlü! 'Biz bu yola dün çıkmadık gençler'
Oyuncu Mert Turak, sosyal medya hesabından gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını '1996 Konak Belediye Tiyatrosu. Biz bu yola dün çıkmadık gençler" notuyla paylaştı.
'Çukur' dizisinde 'Selim' karakterine hayat veren oyuncu Öner Erkan'ın da yer aldığı kare, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.
Takipçileri, ikiliye 'dostluğunuz daim olsun' şeklinde yorumda bulundu.
Ceyhun Fersoy’dan güldüren Acun Ilıcalı ve Berkan taklidiKendisi gibi oyuncu Begüm Öner ile evli olan Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli videolarla dikkat çekiyor. Oyuncu, son olarak 'Survivor 2020'nin dikkat çeken yarışmacısı Berkan ile Acun Ilıcalı’nın arasındaki 'tranquilo' diyaloğunun taklidini yaptı.