Single ve kitap sürprizi

Ünlü şarkıcı sevenlerine bir sürpriz daha yaptı, yıllar önce yazdığı “Bir Umut Yeter” adlı kitabı yayınladı.

Türkmenistan doğumlu şarkıcı Çınara, 2017 yılında Türkiye’de çıkardığı “Kandıramazsın” adlı albümle adım attığı müzik dünyasında yolculuğuna birbirinden iddialı çalışmalarla devam ediyor. Sevilen şarkıcı şimdi de “Zarar Ettik” adlı yeni single’ıyla adından söz ettiriyor.