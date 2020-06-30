Sırada düğün var

İş dünyasının önde gelen isimlerinden Derya Kartoz ve eşi Tülin Kartoz’un güzel kızı Burcu Kartoz ile Rahime Özsayın’ın oğlu Serdar Özsayın’ın korona günlerinde denk gelen nikah hazırlıkları, normalleşme süreciyle yeniden başladı. Özsayın Ailesi’nin Antalya’daki villasının bahçesinde düzenlenen kına gecesi, birinci derece aile büyüklerinin katılımıyla gerçekleşti. Havuz başında mangal partisi olarak hazırlanan etkinlikte üç kıyafet giyen müstakbel gelinle nişanlısının nikahı, 14 Ağustos’ta Kemer Country’de yapılacak.