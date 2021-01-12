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12.01.2021 - 12:39 |

Şirin Yalçın mağazasında toplantı yaptı

Cemiyet hayatının tanınan simalarından Şirin Yalçın, geçtiğimiz gün Zorlu AVM'de görüntülendi.

Şirin Yalçın mağazasında toplantı yaptı
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Pandemi nedeniyle uzun süredir dışarı çıkmayan Şirin Yalçın, vaka sayılarının azalmasıyla birlikte yoğun iş temposuna geri döndü.

Haftanın ilk iş gününü yoğun bir tempoda geçiren sosyetik güzel, öğleden sonra geldiği AVM'de sahibi olduğu mağazaya uğradı. Burada çalışma arkadaşları ile toplantı yapan Yalçın, dükkana gelen misafirleriyle de yakından ilgilendi.

Magazin Haberleri Bülteni (12 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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