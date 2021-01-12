Şirin Yalçın mağazasında toplantı yaptı

Pandemi nedeniyle uzun süredir dışarı çıkmayan Şirin Yalçın, vaka sayılarının azalmasıyla birlikte yoğun iş temposuna geri döndü.

Haftanın ilk iş gününü yoğun bir tempoda geçiren sosyetik güzel, öğleden sonra geldiği AVM'de sahibi olduğu mağazaya uğradı. Burada çalışma arkadaşları ile toplantı yapan Yalçın, dükkana gelen misafirleriyle de yakından ilgilendi.