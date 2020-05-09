09.05.2020 - 18:36 | | AA
Son dakika haberi: Dünyaca ünlü ABD'li müzisyen 'Little Richard' hayatÄ±nÄ± kaybetti
Gelen son dakika haberlerine gÃ¶re; Rock'n Roll mÃ¼zik tÃ¼rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼lerinden kabul edilenÂ ve "Little Richard" ismiyle tanÄ±nan ABD'li mÃ¼zisyen Richard Wayne Penniman, 87Â yaÅŸÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â
Penniman'Ä±n oÄŸlu Dan Penniman, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, babasÄ±nÄ±nÂ kanser nedeniyle bu sabah hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini duyurdu.
Kendisini "Rock'n Roll'un mimarÄ±" olarak nitelendiren 1932 doÄŸumluÂ siyahi sanatÃ§Ä±, Ã¶zellikle 1970'li yÄ±llara kadar Ã¶nemli eserlere imza atmÄ±ÅŸtÄ±.
Penniman, Rolling Stone dergisinin 2005'te hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m zamanlarÄ±nÂ Ã¶lÃ¼msÃ¼z 100Â mÃ¼zisyeni listesinde 8. sÄ±rada yer almÄ±ÅŸtÄ±.