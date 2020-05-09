Penniman'Ä±n oÄŸlu Dan Penniman, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, babasÄ±nÄ±nÂ kanser nedeniyle bu sabah hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini duyurdu.

Kendisini "Rock'n Roll'un mimarÄ±" olarak nitelendiren 1932 doÄŸumluÂ siyahi sanatÃ§Ä±, Ã¶zellikle 1970'li yÄ±llara kadar Ã¶nemli eserlere imza atmÄ±ÅŸtÄ±.

Penniman, Rolling Stone dergisinin 2005'te hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m zamanlarÄ±nÂ Ã¶lÃ¼msÃ¼z 100Â mÃ¼zisyeni listesinde 8. sÄ±rada yer almÄ±ÅŸtÄ±.