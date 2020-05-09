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09.05.2020 - 18:36 | | AA

Son dakika haberi: Dünyaca ünlü ABD'li müzisyen 'Little Richard' hayatÄ±nÄ± kaybetti

Gelen son dakika haberlerine gÃ¶re; Rock'n Roll mÃ¼zik tÃ¼rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼lerinden kabul edilenÂ  ve "Little Richard" ismiyle tanÄ±nan ABD'li mÃ¼zisyen Richard Wayne Penniman, 87Â  yaÅŸÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â

Son dakika haberi: Dünyaca ünlü ABD'li müzisyen 'Little Richard' hayatÄ±nÄ± kaybetti
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Penniman'Ä±n oÄŸlu Dan Penniman, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, babasÄ±nÄ±nÂ  kanser nedeniyle bu sabah hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini duyurdu.

Kendisini "Rock'n Roll'un mimarÄ±" olarak nitelendiren 1932 doÄŸumluÂ  siyahi sanatÃ§Ä±, Ã¶zellikle 1970'li yÄ±llara kadar Ã¶nemli eserlere imza atmÄ±ÅŸtÄ±.

Penniman, Rolling Stone dergisinin 2005'te hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m zamanlarÄ±nÂ  Ã¶lÃ¼msÃ¼z 100Â  mÃ¼zisyeni listesinde 8. sÄ±rada yer almÄ±ÅŸtÄ±.

Serenay SarÄ±kaya'nÄ±n konuÅŸmasÄ± dikkat çektiCorona virüs nedeniyle evden dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kamayan Serenay SarÄ±kaya, Vogue Türkiyeâ€™nin Instagram canlÄ± yayÄ±n konuÄŸu oldu.
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Cadde YazarlarÄ±

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