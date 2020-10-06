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06.10.2020 - 17:42 |

Son dakika haberleri: Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti

Oyuncu Özgü Namal'ın (41) eşi Ahmet Serdar Oral (53), kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Çiftin Nefes ve Elem Su adlarında iki çocuğu vardı.

Son dakika haberleri: Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti
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Son dakika: Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti
Son dakika: Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti
Son dakika: Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti
Son dakika: Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybettiHaberin Tüm Fotoğrafları

Muğla Köyceğiz’de yaşayan Özgü Namal'ın 53 yaşındaki eşi Serdar Oral, bugün öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi. Çocuklarının bakıcısının fark etmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Oral, Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Oral, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Haberi alan Oral'ın eşi Özgü Namal da hastaneye geldi.

Dört yıl önce oyunculuğu bırakan ve bu sürede iki çocuk sahibi olan Özgü Namal, ailesiyle Muğla Köyceğiz’de bir köye yerleşmişti. 10 yıllığına bir köy evi kiralayan çift, yanındaki 7 dönümlük araziyi de almıştı. 

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