Son dakika haberleri: Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti

Muğla Köyceğiz’de yaşayan Özgü Namal'ın 53 yaşındaki eşi Serdar Oral, bugün öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi. Çocuklarının bakıcısının fark etmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Oral, Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Oral, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Haberi alan Oral'ın eşi Özgü Namal da hastaneye geldi.

Dört yıl önce oyunculuğu bırakan ve bu sürede iki çocuk sahibi olan Özgü Namal, ailesiyle Muğla Köyceğiz’de bir köye yerleşmişti. 10 yıllığına bir köy evi kiralayan çift, yanındaki 7 dönümlük araziyi de almıştı.