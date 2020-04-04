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HaberlerMagazin Haberleri Son dakika: Prof. Dr. Oğuz Özyaral'ın corona virüs testi pozitif çıktı
04.04.2020 - 11:16 |

Son dakika: Prof. Dr. Oğuz Özyaral'ın corona virüs testi pozitif çıktı

Corona virüs şüphesiyle Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Prof. Dr. Oğuz Özyaral'ın testi pozitif çıktı.

Son dakika: Prof. Dr. Oğuz Özyaral'ın corona virüs testi pozitif çıktı

Prof. Dr. Oğuz Özyaral'ın sosyal medya hesabından ses kaydı paylaşıldı: Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi Başhekimi Sayın Dr. Mehmet Fatih Velibeyoğlu ve Baş Hekim Yrd. Enfeksiyon Hast Uzmanı Dr. Nuray Abravcı ve hastanemiz Yönetiminde Sayın Nurullah Arıkan nezdinde tedavi sürecini yöneten herkese teşekkür ederiz.

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