'Son Şarkı' filminin çekimleri tamamlandı

Yapımını Erbay Medya’nın, başrollerini Celil Nalçakan ve Ezgi Şenler’in paylaştığı, senaryosunu Engin Elgün, yönetmenliğini ise Kudret Sabancı’nın üstlendiği hazırlık süreci 6 ay süren “Son Şarkı” beyaz perdede seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Film, Türkiye’nin en önemli sanatçılarından biri olan ve Paris’te sürgün hayatı yaşarken vefat eden Ahmet Kaya’nın çıktığı bir yolculuğun hikayesini konu alıyor. Çekimleri 6 haftada tamamlanan “Son Şarkı”da, Ahmet Kaya’yı başarılı oyuncu Celil Nalçakan canlandırıyor.