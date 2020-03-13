MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri 'Son Şarkı' filminin çekimleri tamamlandı
13.03.2020 - 16:16 |

'Son Şarkı' filminin çekimleri tamamlandı

Ahmet Kaya’nın çıktığı bir yolculuk serüvenini konu alan “Son Şarkı’” adlı sinema filmi, çok yakında vizyonda yerini alacak.

Yapımını Erbay Medya’nın, başrollerini Celil Nalçakan ve Ezgi Şenler’in paylaştığı, senaryosunu Engin Elgün, yönetmenliğini ise Kudret Sabancı’nın üstlendiği hazırlık süreci 6 ay süren “Son Şarkı” beyaz perdede seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Film, Türkiye’nin en önemli sanatçılarından biri olan ve Paris’te sürgün hayatı yaşarken vefat eden Ahmet Kaya’nın çıktığı bir yolculuğun hikayesini konu alıyor. Çekimleri 6 haftada tamamlanan “Son Şarkı”da, Ahmet Kaya’yı başarılı oyuncu Celil Nalçakan canlandırıyor. 

 

    Magazin Haberleri Bülteni (13 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mevlüt Erdinç: Corona virüsüne karşı önlemlerimizi alıyoruz

    Mevlüt Erdinç: Corona virüsüne karşı önlemlerimizi alıyoruz

    Fulya Zenginer vapur kullandı

    Fulya Zenginer vapur kullandı

    Kim Kardashian'ın çantasının fiyatı dudak uçuklatıyor

    Kim Kardashian'ın çantasının fiyatı dudak uçuklatıyor

    Ebru Polat'tan corona virüs fırsatçılarına küfürlü video!

    Ebru Polat'tan corona virüs fırsatçılarına küfürlü video!

    Sıradaki Haber