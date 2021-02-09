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09.02.2021 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

Son yolculuğuna uğurlandı

57 yaşında hayata veda eden Hüner Coşkuner, Karacaahmet Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı

Son yolculuğuna uğurlandı
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MESUT YILMAZ

Yakalandığı kemik iliği kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören Hüner Coşkuner, hayata gözlerini yumdu. 57 yaşında vefat eden şarkıcının cenazesi Karacaahmet Camii’nde kılınan öğle namazına müteakiben Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. Coşkuner’i ailesi ve sevenleri yalnız bırakmadı. Kalabalıktan dolayı görevliler, sık sık “Sosyal mesafeye uyalım” ikazı yaptı. Cenazeye Safiye Soyman, Gül Erdağ gibi ünlü simalar katıldı. Annesi Fatma Yavaş, (95) tekerlekli sandalyede taziyeleri kabul etti.

Kız kardeşi Saliha Yavaş ise ağlayarak, “Annemden sakladı hastalığını, hatta herkesten, sevenlerinden sakladı. Kimse bilmesin istedi. ‘Ben bu kanseri yeneceğim ve çıkıp yıllardır savaştım ama ben bu kanseri yendim’ demeyi hayal etti. Yenemedi” diye konuştu.

Son yolculuğuna uğurlandı

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