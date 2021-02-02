Şubat kapağını tasarladı

‘Kral Şakir’, ‘Koca Kafalar’, ‘Fırıldak Ailesi’ gibi pek çok animasyona hayat veren Yaşaroğlu, kapakta “Kendi yarattığımız hayal dünyasında her şeyi değiştirmek mümkün” mottosunu kullandı. Karikatürist, “Yeşilay’ın 100 yılı aşkın bir süredir bağımlılıklarla mücadelesini, her yaş grubu için yürüttüğü projeleri çok değerli buluyorum. Özellikle çocuklara yönelik hazırlanan kitaplar, ulusal ve uluslararası yarışmalar çok kıymetli” dedi.