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04.02.2020 - 09:21 |

Sunal Ailesi'nden Elazığ açıklaması

Elazığ'da meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki depremde Kemal Sunal'ın da evinin yıkıldığı haberleri yayınlanmıştı. Basın açıklaması yapan Sunal Ailesi, usta sanatçının bahsi geçen ev ile ilgisinin bulunmadığı belirtti.

Sunal Ailesi'nden Elazığ açıklaması

Sunal Ailesi adına Gül Sunal'ın yaptığı açıklama şöyle:
"Değerli basın mensubu dostlarımız,
Birkaç günden bu yana bazı yayın organlarında 'Elazığ depreminde Kemal Sunal’ın doğduğu ev de yıkıldı' başlıklı gerçek dışı haberler yer almaktadır. Kemal Sunal İstanbul’un Küçükpazar semtinde doğmuş olup, yayınlanan haberde bahsi geçen ev ile ilgilisi bulunmamaktadır. Bu vesile ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara şifa, depremden zarar gören herkese geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Magazin Haberleri Bülteni (03.02.2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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