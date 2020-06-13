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HaberlerMagazin Haberleri Survivor 106.yeni bölüm fragmanı: Nisa düştü! Survivor'da Nisa ve Elif'e ne oldu?
13.06.2020 - 01:24 |

Survivor 106.yeni bölüm fragmanı: Nisa düştü! Survivor'da Nisa ve Elif'e ne oldu?

Survivor 106.bölüm yeni bölüm fragmanı ekranlara damga vurdu. 12 Haziran akşamı Survivor'da ödül oyunu oynandı ve kazanan takım ise 10-4'lük skor ile Mavi takım oldu. Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Nisa'nın düşmesi ve Elif'in sakatlanması fragmanda dikkat çekti. Peki Survivor yeni bölümde neler olacak?

Survivor 106.yeni bölüm fragmanı: Nisa düştü! Survivor'da Nisa ve Elif'e ne oldu?
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Survivor haftanın her günü izleyicilerle buluşuyor. Survivor yarın yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanında dokunulmazlık oyununu oynanacak. 106.bölüm fragmanında Nisa'nın düşmesi yer aldı. Aynı fragmanda Survivor Elif'in sakatlanması diğer bir talihsiz olay oldu. Peki Survivor'da Nisa'ya ne oldu?

Survivor 106.yeni bölüm fragmanı: Nisa düştü Survivorda Nisa ve Elife ne oldu

SURVİVOR 106.BÖLÜM FRAGMANINDA NİSA DÜŞTÜ!

Survivor'ın bu akşam yayınlanacak olan 106.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 13 Haziran'da izleyicilerle buluşacak Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Nisa'nın düşmesi yer aldı. Nisa'nın son durumu merak ediliyor. Yeni bölümde detaylar belli olacak.

SURVIVOR 13 HAZİRAN YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA ELİF'E NE OLDU?

Survivor 106.bölüm fragmanında Elif'in bir sakatlık yaşadığı ve ambulansla götürüldüğü görülüyor.

Magazin Haberleri Bülteni (12 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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