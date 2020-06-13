Survivor 106.yeni bölüm fragmanı: Nisa düştü! Survivor'da Nisa ve Elif'e ne oldu?

Survivor haftanın her günü izleyicilerle buluşuyor. Survivor yarın yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanında dokunulmazlık oyununu oynanacak. 106.bölüm fragmanında Nisa'nın düşmesi yer aldı. Aynı fragmanda Survivor Elif'in sakatlanması diğer bir talihsiz olay oldu. Peki Survivor'da Nisa'ya ne oldu?

SURVİVOR 106.BÖLÜM FRAGMANINDA NİSA DÜŞTÜ!

Survivor'ın bu akşam yayınlanacak olan 106.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 13 Haziran'da izleyicilerle buluşacak Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Nisa'nın düşmesi yer aldı. Nisa'nın son durumu merak ediliyor. Yeni bölümde detaylar belli olacak.

SURVIVOR 13 HAZİRAN YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA ELİF'E NE OLDU?

Survivor 106.bölüm fragmanında Elif'in bir sakatlık yaşadığı ve ambulansla götürüldüğü görülüyor.