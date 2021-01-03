Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir, nereli? Ünlüler takımı yarışmacısı Cemal Hünal filmleri ve dizileri neler?

Survivor 2021 sezonu 9 Ocak'ta başlıyor. İzleyiciler ise büyük merakla yarışma hakkında bilgi almak için arayışa geçiyor. Ünlüler ve Gönüllüler olarak mücadele verilecek olan Survivor 2021'de Cemal Hünal da bulunuyor. Peki Cemal Hünal kimdir, işte biyografisi...

CEMAL HÜNAL KİMDİR?

2 Ekim 1976'da İstanbul'da doğan Cemal Hünal oyuncu.

Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir. Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim almıştır.

CEMAL HÜNAL TİYATRO OYUNLARI

Öfke (oyun) : John Osborne - Tiyatro Arı - 2012

Aşk Kokusu : Neil Simon - Tiyatro Şenay - 2010

CEMAL HÜNAL DİZİLERİ

Asi (2007-2009) - Kerim

Kış Masalı (2009) - Ali Murat

Adanalı (2010) - Alex

Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - Murat

Osmanlı Tokadı (2013) - Moğol

Tatar Ramazan (2013) - Rüstem Sinan

Paramparça (2014) - Alper

Diriliş Ertuğrul (2017) - Tekfur Ares

Tozkoparan (2019) - Celal Hoca

CEMAL HÜNAL FİLMLERİ

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)

Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)

Atçalı Kel Mehmet (2017)

Kırmızı (2015) - Umut

Günce (2013) - Cengiz

Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) - Mert

Kaos Örümcek Ağı (2012) - Mansur

Ayaz (2012) - Şahin

Romantik Komedi (2009) - (2010) - Mert

Peşpeşe - (2010) - Bora

Issız Adam : Çağan Irmak - (2008) - Alper

Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahim