Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir, nereli? Ünlüler takımı yarışmacısı Cemal Hünal filmleri ve dizileri neler?
Survivor 2021 yarışmacısı olarak duyurulan Cemal Hünal hakkında meraklı arayış başladı. Survivor 2021 Ünlüler takımında mücadele edecek olan Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Bu yıl Survivor'a damga vuracak gibi duran isimler arasında bulunan Cemal Hünal'ın dizileri ve filmleri neler? İşte başarılı oyuncu Cemal Hünal hakkında merak edilenler...
Survivor 2021 sezonu 9 Ocak'ta başlıyor. İzleyiciler ise büyük merakla yarışma hakkında bilgi almak için arayışa geçiyor. Ünlüler ve Gönüllüler olarak mücadele verilecek olan Survivor 2021'de Cemal Hünal da bulunuyor. Peki Cemal Hünal kimdir, işte biyografisi...
CEMAL HÜNAL KİMDİR?
2 Ekim 1976'da İstanbul'da doğan Cemal Hünal oyuncu.
Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir. Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim almıştır.
CEMAL HÜNAL TİYATRO OYUNLARI
Öfke (oyun) : John Osborne - Tiyatro Arı - 2012
Aşk Kokusu : Neil Simon - Tiyatro Şenay - 2010
CEMAL HÜNAL DİZİLERİ
Asi (2007-2009) - Kerim
Kış Masalı (2009) - Ali Murat
Adanalı (2010) - Alex
Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın
Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - Murat
Osmanlı Tokadı (2013) - Moğol
Tatar Ramazan (2013) - Rüstem Sinan
Paramparça (2014) - Alper
Diriliş Ertuğrul (2017) - Tekfur Ares
Tozkoparan (2019) - Celal Hoca
CEMAL HÜNAL FİLMLERİ
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)
Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)
Atçalı Kel Mehmet (2017)
Kırmızı (2015) - Umut
Günce (2013) - Cengiz
Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) - Mert
Kaos Örümcek Ağı (2012) - Mansur
Ayaz (2012) - Şahin
Romantik Komedi (2009) - (2010) - Mert
Peşpeşe - (2010) - Bora
Issız Adam : Çağan Irmak - (2008) - Alper
Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahim