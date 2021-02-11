Survivor Aleyna kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 Aleyna Kalaycıoğlu boyu - kilosu kaç?

Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, gönüllüler adasında adından söz ettiren isimlerin başında geliyor. Parkurlardaki hızı ve galibiyetleri ile izleyiciler 'Survivor 2021 gönüllü yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu aslen nereli?' şeklinde sorguluyor. Survivor Aleyna boyu ve kilosu kaç?

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Yalova’da büyüdüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılmış. Sonrasında Survivor Aleyna, annesiyle ve kardeşiyle İstanbul’a taşınmıştır. İstanbul’a taşındıktan sonra hayatının değiştiğini ve liseden sonra dil eğitimine ağırlık verdiğini söyledi. Bu şekilde iyi bir dil eğitimi alan Aleyna Kalaycıoğlu, sınavlara da aynı motivasyonla hazırlandı ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı. Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir voleybol oynuyor. Aynı zamanda son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer alıyor.

ALEYNA KALAYCIOĞLU INSTAGRAM HESABI

Başarılı yarışmacının Instagram hesabı araştırılmaya başladı. Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, Instagramda “aleynakalayciogluu” kullanıcı adıyla yer alıyor ve 26 bin takipçisi bulunuyor.