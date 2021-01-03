Survivor Aleyna kimdir? Survivor gönüllüler takımından Aleyna Tutuş kaç yaşında, nereli? Aleyna tutuş biyografisi...

TV8'de sevenleri karşısına çıkacak olan 2021 Survivor ünlüler gönüllüler takımı yarışmacıları netleşti. Gönüllüler takımında yer alan Aleyna Tutuş hakkında merak arttı. İzleyiciler 'Aleyna Tutuş nereli, kaç yaşında? gibi soruları araştırıyor. Survivor gönüllüler yarışmacısı Aleyna Tutuş aslen nereli?

ALEYNA TUTUŞ KİMDİR?

Tutuş, 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Yalova'da büyüyen yarışmacı, anne ve babasının ayrılmasının ardından annesi ve kardeşiyle İstanbul'a taşındı.

Liseden sonra dil eğitimi alıp sınavlara hazırlanarak Amerika’da uçak mühendisliği bölümünü kazandı. 10 senedir voleybol oynuyor ve son üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alıyor. Survivor’a ilk defa bu sene başvuran isim yarışmanın ilk 6'sı arasında yer aldı. Survivor hazırlanma süreci her açıdan zor geçtiğini dile getiren Tutuş, kazanma konusunda iddialı.