Survivor Aşkım kimdir, kaç yaşında, nereli? - Survivor Aşkım Burçe Tunay ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte Biyografisi...

Survivor'da Ünlüler takımında yer alan ve adaya sonradan dahil olan isimler arasında yer alan Aşkım Burçe Tunay kimdir sorusu Survivor izleyicileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Survivor'da performans anlamında üst düzey bir performans sergileyemese de son günlerde aldığı sayılar ile takımı için büyük önem arz eden oyunlarda rol aynayan Aşkım Burçe Tunay hakkında merak edilenleri sizler için derledik.



SURVİVOR AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

2000 doğumlu Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur ve 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.