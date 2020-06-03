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03.06.2020 - 17:45 |

Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında? Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi kim?

Berkan Karabulut, Survivor'da Gönüllüler takımında yarışıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın öne çıkan yarışmacıları arasında yer alan Berkan, performansı ile de dikkat çekiyor. Peki Survivor Berkan kimdir?

Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında? Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi kim?
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Survivor tüm hızıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Uzun yıllardır izleyiciler ile buluşan Survivor'da yarışan isimlerin yaşamları merak konusu. Survivor 2020 yarışmacıları arasında yer alan isimlerden biri ise Gönüller takımında yarışan Berkan Karabulut'tur. Peki Survivor Berkan kimdir, sevgilisi kim?

SURVIVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?

Kişisel Eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda Fit2Move işletmesinin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır.

2011 yılında Bilecik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur.

SURVIVOR BERKAN'IN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Lale Zuzanna Onuk İstanbul doğumludur. Varşova Sosyal Bilimler ve psikoloji üniversitesi Psikoloji bölümü 2. sınıf öğrencisiyken Miss Turkey 2018'de 19. Numarada yarışmıştır.1,80 boyunda olan Onuk 22 yaşındadır.

Saba Tümer sordu, Ümit Karan cevapladı! "Donla duş alıyoruz"Sunucu Saba Tümer, uzun yıllar Galatasaray forması giyen eski futbolcu Ümit Karan'la Instagram'da canlı yayın yaptı.
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Cadde Yazarları

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