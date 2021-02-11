MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Survivor Berkay kimdir? Survivor yedek yarışmacısı Berkay Yuvakuran kaç yaşında?
11.02.2021 - 13:23 |

Survivor Berkay kimdir? Survivor yedek yarışmacısı Berkay Yuvakuran kaç yaşında?

Survivor'da yarış tüm hızıyla devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanacak Survivor'ın yeni bölümünde yedek yarışmacılar programa dahil oluyor. Berkay Yuvakuran, Survivor 2021'in yedek yarışmacıları arasında yer alıyor. Peki Survivor Berkay kimdir?

Survivor Berkay kimdir? Survivor yedek yarışmacısı Berkay Yuvakuran kaç yaşında?
ABONE OL

Survivor Berkay'ın yaşamı merak edilen konular arasında yer alıyor. Survivor 2021'de Ünlüler ve Gönüllerin yarışı ekranlara geliyor. Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Yiğit, Öykü ve Berkay yedek yarışmacılar olarak programa girdi. Peki Survivor Berkay kimdir?

SURVIVOR YİĞİT KİMDİR?

Survivor Berkay, 2 Kasım 1997 tarihinde doğdu. Berkay Yuvakuran, eski futbolcu Semih Yuvakuran’ın oğludur. Berkay Yuvakuran'in ağabeyi ise Beşiktaş’ta kalecilik yapan Utku Yuvakuran'dır.

Magazin Haberleri Bülteni (11 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Albayrak: Maç saatinin değişmesi için TFF ile görüşeceğiz

Albayrak: Maç saatinin değişmesi için TFF ile görüşeceğiz

Son dakika | Sivasspor'da Marcelo Goiano'nun sözleşmesi feshedildi

Son dakika | Sivasspor'da Marcelo Goiano'nun sözleşmesi feshedildi

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 28. haftanın programı

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 28. haftanın programı

Bakan Kasapoğlu'nun eşinden Ağralı'nın evine ziyaret

Bakan Kasapoğlu'nun eşinden Ağralı'nın evine ziyaret

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet