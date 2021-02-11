Survivor Berkay kimdir? Survivor yedek yarışmacısı Berkay Yuvakuran kaç yaşında?

Survivor Berkay'ın yaşamı merak edilen konular arasında yer alıyor. Survivor 2021'de Ünlüler ve Gönüllerin yarışı ekranlara geliyor. Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Yiğit, Öykü ve Berkay yedek yarışmacılar olarak programa girdi. Peki Survivor Berkay kimdir?

SURVIVOR YİĞİT KİMDİR?

Survivor Berkay, 2 Kasım 1997 tarihinde doğdu. Berkay Yuvakuran, eski futbolcu Semih Yuvakuran’ın oğludur. Berkay Yuvakuran'in ağabeyi ise Beşiktaş’ta kalecilik yapan Utku Yuvakuran'dır.