Survivor bu akşam kim kazandı? (28 Mayıs) Survivor'da ayak tenisini ve Anlat Bakalım oyununu hangi takımlar kazandı?

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Anlat Bakalım oyununun ve ayak tenisi maçının oynandığı Survivor'da bu akşam oldukça keyifli anlar yaşandı. Peki merakla araştırılan 28 Mayıs Survivor'da anlat bakalım oyununu hangi takım kazandı?



SURVIVOR'DA AYAK TENİSİ MAÇINI HANGİ TAKIM KAZANDI?



Survivor'da bu akşam ilk olarak Survivor yarışmacıları ve Acun Medya arasında ayak tenisi maçı oynandı. Büyük çekişmeye sahne olan oyunu Survivor yarışmacıları 3-1 kazanmayı başardı.



ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



Survivor'da bu akşam Anlat Bakalım oyununda Ünlüler ve Gönüllüler oldukça eğlenceli anlar yaşadı. Birbirinden zorlu anların yaşandığı oyunu 5-2 skoruyla Ünlüler takımı kazandı...



SURVIVOR 91. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Survivor 91. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...