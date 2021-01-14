Survivor Çağrı kimdir, kaç yaşında? Survivor Çağrı Atakan hangi dizilerde oynadı?

Survivor Çağrı, Ünlüler takımında yarışıyor. Survivor 2021'de Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının mücadelesi ekranlara geliyor. Birçok dizide rol alan Çağrı Atakan, Survivor yarışmacısı arasında yer alıyor. Peki Peki Survivor Çağrı kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

SURVIVOR ÇAĞRI KİMDİR?

Survivor Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da doğdu. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Şahin Tepesi dizisinde oynadı. Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı.

Eğitim hayatına İstanbul’da başladı. 2007 yılında ilk kez “Arka Sıradakiler” dizisinde rol aldı. Daha sonra oyunculuğa mola verdi. Tiyatro ile ilgilendi. Çağrı Atakan 2017 yılında “Çukur” dizisinde “Remzi” karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında “Şahin Tepesi” dizisinde “Yılmaz” karakterine hayat verdi. Çağrı Atakan günümüzde yaşamını İstanbul’da sürdürmektedir. Dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarını ise sürdürmeye devam etmektedir.

ÇAĞRI ATAKAN'IN OYNADIĞI DİZİLER

2018 – Şahin Tepesi (Yılmaz)

2017 – Çukur (Remzi)

2007 – Arka Sıradakiler