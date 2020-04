TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor 2020 tüm heyecanıyla devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Survivor izlenme rekorları kırıyor. Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Survivor'da yarışmacılar zor şartlar altında mücadele ediyor. İzleyiciler ise Survivor yarışmacıları hakkında bilgi almak istiyor. Birbirinden hırslı ve birbirinden başarılı isimlerin merak edildiği Survivor'da Cemal Can'ın yaşamı da merak konusu oldu. Peki Survivor Cemal Can kimdir, nereli? Danla Bilic'in arkadaşı Survivor Cemal Can'ın yaşı ve boyu kaç?

SURVİVOR CEMAL CAN KİMDİR?

Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

SURVİVOR'DA CEMAL CAN

Danla Biliç ile konuşan Cemal Can gözyaşlarını tutamadı

Survivor 2020'nin 39. bölüm iletişim ödülünde Danla Biliç ile konuşan Cemal Can gözyaşlarını tutamadı.

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yeni bölümde Cemal Can, sonunda arkadaşı Danla Biliç ile görüşebildi.7 Nisan 2020 Survivor 39. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler arasında müthiş bir iletişim oyunu mücadelesi yaşandı. Oyunu kazanan takım Gönüllüler olunca Cemal Can, arkadaşı Danla Biliç ile WhatsApp ile sohbet etme imkanı buldu. Uzun zamandır bu anı bekleyen Cemal Can, arkadaşı ile yazışması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Cemal Can'dan Yasin'e: Benim Danla ile konuşmam lazım

Survivor 2020'nin 39. bölümünde gönüllüler takımından Cemal Can'dan takım arkadaşı Yasin'e: "Benim Danla ile konuşmam lazım" dedi.

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yeni bölümde Yasin ile Cemal Can’ın gündeminde iletişim oyunu vardı. 7 Nisan 2020 tarihli Survivor 39. bölümde takımlar iletişim oyunu için sıkı bir mücadeleye girişecek. Gönüllülerden Cemal Can ile Yasin, ilk olarak dün oynadıkları ödül oyununda yaşananları değerlendirdiler. Uzun zamandır iletişim oyunu kazanamayan Gönüllülerden Cemal Can ve Yasin, bu oyunu muhakkak kazanmaları gerektiğini söyledi.

Cemal Can'ın sütlaç ile Danla Bilic arasında zor seçimi!

Survivor 2020'nin 33. bölüm iletişim oyunu öncesi seremonide gönüllüler takımından Cemal Can'ın sütlaç ile Danla Bilic arasında zor seçimi ekranlara böyle yansıdı.

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yeni bölümde iletişim oyunu öncesinde Cemal Can'a zor bir seçim sorusu geldi. 31 Mart 2020 tarihli Survivor 33. bölümde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı, iletişim oyunu için karşı karşıya gelecek. Oyundan önce Acun Ilıcalı, Cemal Can'a duygularını sordu. Cemal Can, arkadaşı Danla Biliç'le yazışacağı için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Sonra Acun Ilıcalı, Cemal Can'a "Sütlaç mı Danla Biliç mi?" şeklinde bir soru sordu. Cemal Can'ın seçim yapmakta zorlanması herkesi güldürdü. Geçen günlerde Survivor'da yapılan açık artırma sırasında Cemal Can, sütlaç almak için herkese adeta yalvarmıştı.

Cemal Can ve Yasin kilo verme iddiasına girdiler

Survivor 2020'nin 38. bölümünde Cemal Can ve Yasin arasında ilginç bir iddia yaşandı. Cemal ve Yasin hangisinin daha çok kilo verdiği konusunda iddiaya girdi.

Survivor 2020 yeni bölümde Gönüllüler takımından Cemal Can ile Yasin ilginç bir iddiaya girdi. Survivor son bölümde ada konseyinde birleşme partisi müjdesi tüm yarışmacıları epey bir heyecanlandırdı ve sevindirdi. 6 Nisan 2020 tarihli Survivor 38. bölümde Cemal Can ile Yasin, birleşme partisinde yapılacak “Kilo Tahmin” yarışması için iddiaya girdi.

Cemal Can'dan Yunus Emre'ye: Benimle muhatap olma

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de 34. bölüm heyecanı yaşanıyor. Cemal Can, Yunus Emre'nin takımdaki varlığından rahatsız olduğunu söyledi ve yüzüne karşı bench dışında asla muhatap olmak istemediğini söyledi.