Survivor İlayda kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor İlayda Şeker'in yaşamı ile ilgili bilgiler...

Survivor'da yarış tüm hızıyla devam ediyor. Survivor Gönüller takımında yarışa başlayan İlayda, daha sonra Gönüllüler takımına geçmişti. Ünlüler takımında yarışan İlayda Şeker'in yaşamı ise merak ediliyor. Peki Survivor İlayda kimdir?

SURVIVOR İLAYDA KİMDİR?

İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumlu. 18 yaşına kadar Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde ailesiyle yaşayan yarışmacı, Sakarya Üniversitesi’nde okuduktan sonra İstanbul’da yaşayan dedesinin yanına geldi. İlayda Şeker, Survivor öncesi çeşitli uğraştığını belirtiliyor. İlayda Şeker şu anda çalışmadığını ifade etmiştir.