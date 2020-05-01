Survivor Mert'ten Yasin'e: Öyle Avatar gibi yüz boyamakla olmaz

'Survivor 2020'de geçtiğimiz gün ekranlara gelen 'MasterChef' oyunu sonrası Mert Öcal'ın, gönüllüler takımından Yasin Obuz'a söylediği sözler adeta olay oldu. Mert, rakibine meydan okuyarak yeni bir yarışma teklifinde bulundu.

Ünlü oyuncu, "Buradan Yasin kardeşime açık çağrı; çok iyi yemek yaptığını savunuyorsa, benimle birebir çarpıssın. Bana karşı kazanma şansı yüzde sıfır, mümkün değil. Öyle Avatar gibi yüz boyamakla aşçılık olmaz. Öyle aşçılık mı olur?" dedi.