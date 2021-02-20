TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da her yıl birbirinden başarılı ve hırslı yarışmacılar ter döküyor. Bu yıl en dikkat çeken isimler arasında bulunan ve yarışmada tüm gücünü ortaya koyan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu hakkında sorular peş peşe geliyor. Peki Survivor Reşat kimdir? Survivor Reşat kaç yaşında, nereli?

SURVİVOR REŞAT KİMDİR?

1990 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya gelen Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, öğrenimini üniversite yıllarına kadar doğduğu ilçe olan Of'ta sürdürdü. 2014 yılında Ordu Üniversitesi'nden mezun olan Hacıahmetoğlu, lise yıllarında karate ve vücut geliştirme sporlarına başladı. Lise bitene kadar karate ile ilgilenen Hacıahmetoğlu, sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti. 2016 yılında sosyal medya macerası başlayan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, doğaya ve spora olan sevgisini, Karadeniz aile yapısını ve mizahı bir araya getirerek insanların ilgi odağı oldu.Uzun süre özel bir şirkette çalışan Hacıahmetoğlu, Trabzon'da yaşamını sürdürmektedir.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

2016 yılında sosyal medyada yayılan bir videoyla adeta Türkiye’nin gündemine oturan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, herkes tarafından dikkat çeken bir isim oldu. ‘Yirmağa gideyirum’ sözleriyle dikkat çeken bir videoyu sosyal medyada paylaşan ve adeta herkesi gülmekten kırıp geçiren Sultan Reşat Hacıahmetoğlu için binlerce caps yapılmıştı.

ELEMELERDEKİ HEYECANINDAN BAHSETTİ

Survivor 2021'e seçilmeden önce gittiği elemelerdeki heyecanını dile getiren Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, tam olarak 6 tane elemeye girdiğini ve her birinde ayrı ayrı heyecanlandığını dile getirdi. Survivor’a başvurduktan sonra bir telefon geldiğini ve o telefon sonrası elemelere geldiğini belirten Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, şu sözlerle kendini ifade etti;

“Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, Trabzon Ofluyum. 30 yaşındayım. Bu yıl 3’üncü başvurumu yaptım Survivor’a. Survivor’a başvurduktan sonra bir telefon geldi görüşmeniz var diye. Ben de görüşmemin olduğu yere gittim o gün. Heyecanlıydım, çünkü benim gibi orada Survivor’a katılmak isteyen arkadaşlarım vardı. Parkurda hep beraber büyük bir savaş verdik. Oradaki parkuru olumlu bitirdikten sonra bir telefon daha geldi. Telefon gelince herhalde oldu bu iş dedim bir sevindim fakat sonra bir elemeye daha gittim. O elemeyi de geçtikten sonra bir telefon daha geldi, sonra bir telefon daha geldi, sonra bir telefon daha geldi derken bugün 6’ıncı elemeden çıktım. Yani bugün orada olan heyecanı anlatamam. Çok başkaydı, çok heyecanlıydım Survivor’a gitmeyi çok istediğim için. Bunu gerçekten hak ettiğimi düşünüyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum alnım ak, başım dik. Bekle beni Dominik ben geliyorum.”

SURVİVOR REŞAT'IN SOSYAL MEDYA HESABI VAR MI?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında dikkatleri üzerine çeken Sultan Reşat Hacıahmetoğlu'nun sosyal medya hesabında da birbirinden ilginç paylaşımlar mevcut... 560 binden fazla takipçisi bulunan Survivor Reşat'ın Instagram kullanıcı adı 'resathao'dur. Renkli bir kişiliğe sahip olan Reşat Hacıahmetoğlu, günlük hayatına dair fotoğraf paylaşımlarında bulunmuştur.