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03.01.2021 - 22:03 |

Survivor Sena kimdir? Gönüllüler takımı yarışmacısı Sena Özdemir kaç yaşında, nereli?

Survivor 2021 yarışmasına gönüllüler takımından katılan Sena Özdemir hayatına dair detaylar, Survivor takipçileri tarafından araştırılmaya başladı. Atletizm ile ilgilenen yarışmacı, beden eğitimi öğretmenliği eğitimi görüyor. İşte, Survivor Sena biyografisi...

Survivor Sena kimdir? Gönüllüler takımı yarışmacısı Sena Özdemir kaç yaşında, nereli?
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TV8'in dikkat çeken yarışması Survivori yeni sezonu ile ekranlarda olacak. Ünlüler ve gönüllüler kadrosuyla adından söz ettiren yarışmanın gönüllüler takımında yer alan Sena, öne çıkan isimler arasında bulunuyor. Sena Özdemir nereli? 

SENA ÖZDEMİR KİMDİR?

Özdemir, 19 yaşında ve İzmir’de doğdu. Babası Balıkesirli annesi ise Bulgaristan göçmeni. Atatürk Spor Lisesi’nde okudu. 10 yaşından bu yana da atletizm yapıyor. Branşı 100-200 metre, çeşitli Türkiye dereceleri ve liseler arası dünya şampiyonası bayrak yarışında dünya üçüncülüğü olan Sena Özdemir, İzmir Büyükşehir Belediyesi spor kulübünde lisanslı sporcu ve Ege Üniversitesi’nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisidir.

3 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni3 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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