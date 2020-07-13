Survivor'da finale kimler kaldı? Survivor'da kim elendi 12 Temmuz?
Survivor'ın dün yayınlanan bölüm son kez adaya veda eden isim belli oldu. 12 Temmuz tarihinde dün Survivor'da yüzleşme konseyi gerçekleşti. Konseyde birleşme partisinden sonra elenen isimler yarışmaya devam eden isimlere sorular sordu. Barış, Berkan ve Yasin'in SMS'te rekabet ettiler. Daha sonra ise canlı yayında Survivor'a veda eden yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı. Böylece finale giden diğer 2 yarışmacı da belli olmuş oldu. Peki 12 Temmuz'da Survivor'da kim elendi? İşte finale kalan yarışmacılar...
Survivor'da finale gidecek yarışmacılar belli oldu. Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk yarı finalist olmuştu. Barış, Berkan ve Yasin arasında 2 kişi ise yarışmaya devam etmek için SMS oylamasına çıktı. Survivor'da elenecek ismin yanı sıra dün gerçekleşene konseyde elenen isimler ile final için yarışmacıların yüzleşme konseyi gerçekleşti. Heyecanla beklenen anın gelmesi ile Survivor'da elenen isim belli oldu. Peki Survivor'da kim elendi, finale kalan isimler kim oldu? İşte ayrıntılar...
SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor'da Cemal Can Canseven'in dokunulmazlık kazanması sonrasında Barış, Berkan ve Yasin final için SMS oylamasına çıkacak üç isim oldu.
Survivor'da dün gerçekleşen yayında Barış, Berkan ve Yasin SMS oylamasına çıktı. SMS oylaması devam ederken üç isim birleşme partisinden sonra elenen yarışmacıların sorularını yanıtladı.
Survivor'da dün gece canlı yayında geçildi. Acun Ilıcalı, canlı yayında elenen ismi açıkladı. Survivor'da SMS oylaması sonucunda elenen isim Berkan Karabulut oldu.
SURVIVOR'DA FİNALE KALAN YARIŞMACILAR KİMLERDİR?
Cemal Can Canseven
Barıi Murat Yağcı
Yasin Obuz
SURVIVOR FİNALİ NE ZAMAN OLACAK?
13 Temmuz 2020 tarihinde 3 isimden biri daha gerçekleştirilecek olan SMS oylaması sonucunda elenecek. 14 Temmuz 2020 tarihinde ise Survivor'ın şampiyonu belli olacak.
SURVIVOR FİNALİ NEREDE YAPILACAK?
Survivor finali İstanbul Galataport'ta yapılacak.