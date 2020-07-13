Survivor'da finale kimler kaldı? Survivor'da kim elendi 12 Temmuz?

Survivor'da finale gidecek yarışmacılar belli oldu. Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk yarı finalist olmuştu. Barış, Berkan ve Yasin arasında 2 kişi ise yarışmaya devam etmek için SMS oylamasına çıktı. Survivor'da elenecek ismin yanı sıra dün gerçekleşene konseyde elenen isimler ile final için yarışmacıların yüzleşme konseyi gerçekleşti. Heyecanla beklenen anın gelmesi ile Survivor'da elenen isim belli oldu. Peki Survivor'da kim elendi, finale kalan isimler kim oldu? İşte ayrıntılar...

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da Cemal Can Canseven'in dokunulmazlık kazanması sonrasında Barış, Berkan ve Yasin final için SMS oylamasına çıkacak üç isim oldu.

Survivor'da dün gerçekleşen yayında Barış, Berkan ve Yasin SMS oylamasına çıktı. SMS oylaması devam ederken üç isim birleşme partisinden sonra elenen yarışmacıların sorularını yanıtladı.

Survivor'da dün gece canlı yayında geçildi. Acun Ilıcalı, canlı yayında elenen ismi açıkladı. Survivor'da SMS oylaması sonucunda elenen isim Berkan Karabulut oldu.

SURVIVOR'DA FİNALE KALAN YARIŞMACILAR KİMLERDİR?

Cemal Can Canseven

Barıi Murat Yağcı

Yasin Obuz

SURVIVOR FİNALİ NE ZAMAN OLACAK?

13 Temmuz 2020 tarihinde 3 isimden biri daha gerçekleştirilecek olan SMS oylaması sonucunda elenecek. 14 Temmuz 2020 tarihinde ise Survivor'ın şampiyonu belli olacak.

SURVIVOR FİNALİ NEREDE YAPILACAK?

Survivor finali İstanbul Galataport'ta yapılacak.