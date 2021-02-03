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03.02.2021 - 00:43 |

Survivor'da kim elendi? Survivor SMS birincisi kim oldu? İşte, Survivor SMS sıralaması

Survivor eleme heyecanı yaşanıyor. İki dokunulmazlık oyununu da gönüllüler takımı kaybetti ve potaya iki isim gönderdi. Survivor 2021 izleyicileri, 'Survivor eleme adayları kim?' sorusuna da yanıt arıyor. SMS sıralaması sonucu birinciler de iki isim daha eleme potasına gönderdi. Peki, 2 Şubat Survivor kim elendi?

Survivor'da kim elendi? Survivor SMS birincisi kim oldu? İşte, Survivor SMS sıralaması
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Gönüllüler takımı iki yarışmacısını eleme potasına göndermişti. TV8'de ekrana gelen Survivor 2021 yarışmasında eleme konseyi gerçekleştirildi. SMS birincileri açıklandı ve birinciler de iki ismi eleme adayı olarak gösterdi. İşte, Survivor eleme konseyinden detaylar...

SMS SIRALAMASI BİRİNCİSİ KİM?

Acun Ilıcalı, SMS birincisi olan ismi elemeden hemen önce açıklandı. Buna göre eleme adayı olan Poyraz, SMS birincisi olarak çıktı. Gönüllüler takımında ikinci en çok oyu alan isim ise Dora oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI 

İki dokunulmazlık oyunları sonunda Poyraz ile Duygu eleme potasına gönderildi. Poyraz'ın SMS oylamasında birinci çıkmasıyla eleme adaylığı da düştü. Poyraz ise üçüncü aday olarak Ayşe'yi söyledi. İkinci en çok oyu alan Dora da Reşat'ı çıkardı.

Survivorda kim elendi Survivor SMS birincisi kim oldu İşte, Survivor SMS sıralaması

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Ilıcalı, oylamalar sonucunda Duygu, Ayşe ve Reşat arasından bir isimin gideceğini açıklıyor. 2 Şubat akşamı yapılan eleme konseyi sonucunda Survivor 2021'e veda eden isim Duygu oldu.

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Survivorda kim elendi Survivor SMS birincisi kim oldu İşte, Survivor SMS sıralaması

Survivorda kim elendi Survivor SMS birincisi kim oldu İşte, Survivor SMS sıralaması

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