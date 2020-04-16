Survivor'da kim kazandı? (16 Nisan) Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Sercan, Nisa'ya açıldı!

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Ödül oyununda Bil Bakalım oynandığı Survivor'da bu akşam Sercan ve Nisa arasında da oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki merakla araştırılan 16 Nisan Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

BİL BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

16 Nisan 2020 tarihli Survivor 48. bölümde oynanan ayak tenisi oyununda Survivor yarışmacıları ve Acun Medya takımları karşı karşıya geldi ve oldukça zorlu anlar yaşadı. Büyük heyecana sahne olan oyunda yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti ve kazanan takımı 3-2 skoruyla Survivor 2020 yarışmacıları oldu.

SERCAN, NİSA'YA AÇILDI

Bursaspor ve Galatasaray'ın eski golcüsü Sercan Yıldırım Survivor'da gündem olmaya devam ediyor. Sercan Yıldırım'ın yarışmada Gönüllüler takımdaki Nisa'ya olan davranışları aşk dedikodularını ayyuka çıkarmıştı. Ünlüler ile Gönüllüler arasında oynanan açık arttırmada Sercan'ın Nisa'ya yaptığı yemek jesti dikkat çekmişti.



Nisa’nın San Sebastian Cheescake’i için girdiği açık arttırmaya katılan Sercan’ın daha sonra geri çekilerek ‘Nisa’ya kıyamıyorum, Nisa yesin’ demesi ilgiyle takip edildi. Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasının yeni bölüm fragmanında ise iki ismin yakınlaşması ekranlara yansıdı. Sercan'ın mola esnasında Nisa'ya el hareketiyle gidelim diye çağırdığı görülüyor. Nisa ise bunu kabul ederek Sercan Yıldırım ile konuşuyor.



İkilinin konuşmasında Sercan şu ifadeleri kullanıyor; "Tabi bir de Survivor'dayız. Sonuçta bir şeyin içersindeyiz". Sercan-Nisa'nın bu görüntüsü özellikle sosyal medyada bir anda gündem haline geldi.