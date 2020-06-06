Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? Survivor 2020'de sembol oyununu kazanarak çeyrek finale kalmaya hak kazanan isim kim oldu?

Survivor'da nefes kesen bir sembol mücadelesi yaşandı. Survivor'da finale adım adım yaklaşılırken dün akşam oynanan Survivor sembol oyununda yarışmacılar bireysel olarak yarıştı ve çeyrek finale adını yazdırabilmek için kıyasıya mücadele etti. Daha önceki haftalarda gerçekleştirilen sembol oyunlarında sembol alan yarışmacılar daha fazla hak ile yarışmaya katıldı. Sercan, Berkan ve Elif'in damga vurduğu sembol oyununda son üçe kalan isimler arasında Berkan ve Sercan arasındaki mücadeleyi Berkan kazandı ve Sercan'ı saf dışı bıraktı. 1 hakları kalan iki isim Elif ve Berkan'ın mücadelesi ise nefesleri kesti. Berkan tarafından bir anlık denge kaybı Elif'e avantaj tanıdı. Survivor'da sembolü Elif Yıldırım Gören kazandı.

SURVİVOR'DA SEMBOLÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da sembol oyununu Elif Yıldırım Gören kazandı ve Çeyrek finale adını yazdırmayı başardı. Elif aynı zamanda önümüzdeki iki hafta içerisinde dokunulmaz olacak ismi yazılamayacak.

SEMBOL OYUNUNDA İZ BIRAKANLAR!

Survivor'da nefes kesen sembol mücadelesine 3 hak ile başlamasına rağmen büyük bir başarıya imza atan ve parkurdaki hızından ziyade atışları ile göz dolduran Berkan damga vurdu. Elif ile birlikte son üçe Sercan ve Berkan kalırken finalde Elif'e kaybeden Berkan çeyrek finale kalma şansını kaybetti ve çeyrek finale kalmayı Elif başardı.

SEMBOLÜ KAZANAN ELİF ÖDÜLE KİMİ GÖTÜRDÜ?

Survivor'da sembolü kazanan ve çeyrek finale kalma hakkı elde eden Elif Yıldırım Gören ödüle son üçe kaldığı Sercan Yıldırım ve Berkan'ı götürdü.

SEMBOL OYUNUNDA YASİN-SERCAN KAVGASI

Sembol oyununda Yasin ve Sercan arasında ipler gerildi. Sercan'a seni döverim diyen Yasin'e Sercan sert çıktı. Gel döv beni sana elimi kaldırmayacağım diyen Sercan Yıldırım ve Yasin arasındaki kavga Yasin'in özür dilemesi ile kısa süre içerisinde tatlıya bağlandı.