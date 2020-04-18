Survivor'da Sercan ve Nisa Sevgili mi oldular? İşte aşk konuşması! (17 Nisan) Survivor'da erzak oyununu hangi takım kazandı?

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Erzak oyununun oynandığı Survivor'da bu akşam oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki merakla araştırılan 17 Nisan Survivor'da erzak oyununu hangi takım kazandı?



ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

17 Nisan 2020 tarihli Survivor 49. bölümde erzak oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımları oldukça zorlu anlar yaşadı ve yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti. Büyük heyecana sahne olan ödül oyununu Ünlüler takımı 10-4 skoruyla kazandı.



SURVİVOR SERCAN NİSA’YA MI AÇILDI?



Sercan Nisa ile konuşmak istediğini söyledi ve ikili özel bir yere geçip sohbet ettiler. Sercan Nisa'ya hissettikleri duyguları söyledi. Nisa ise Sercan'a cevap olarak "Seni Ersin abi gibi görüyorum" karşılığını verdi. İkilinini bu diyaloğu sosyal medyada çok konuşulacak gibi duruyor.