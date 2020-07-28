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HaberlerMagazin Haberleri Tamer Karadağlı: Erkek parmak arası terlik giymez
28.07.2020 - 09:30 |

Tamer Karadağlı: Erkek parmak arası terlik giymez

Oyuncu Tamer Karadağlı, sunuculuğunu Deniz Akkaya ve Dr. Yusuf Topal’ın yaptığı 'Biz Bize' programına konuk oldu.

Tamer Karadağlı: Erkek parmak arası terlik giymez
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'Çocuklar Duymasın'da ‘Taş Fırın Haluk’ karakterini canlandıran Tamer Karadağlı, parmak arası terlik giymeyi sevmediğini belirterek, “Haluk da giymiyor. Ben bir erkeğin giymemesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Tamer Karadağlı, Deniz Akkaya’nın “Gay karakteri oynar mısın?” sorusuna, “Televizyonda oynamam. Benden daha iyi oynayacaklar vardır” yanıtını verdi.

Magazin Haberleri Bülteni (28 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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