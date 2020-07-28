Tamer Karadağlı: Erkek parmak arası terlik giymez

'Çocuklar Duymasın'da ‘Taş Fırın Haluk’ karakterini canlandıran Tamer Karadağlı, parmak arası terlik giymeyi sevmediğini belirterek, “Haluk da giymiyor. Ben bir erkeğin giymemesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Tamer Karadağlı, Deniz Akkaya’nın “Gay karakteri oynar mısın?” sorusuna, “Televizyonda oynamam. Benden daha iyi oynayacaklar vardır” yanıtını verdi.