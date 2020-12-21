Taner Ölmez kimdir, kaç yaşında? Taner Ölmez Ece Çeşmioğlu ile ne zaman evlenecek?

Mucize Doktor dizisinde hayat verdiği Ali Vefa karakteri ile adından söz ettiren Taner Ölmez aynı zamanda Müslüm Gürses'in kardeşi Ahmet karakterine hayat vermiş ve filmdeki rolü ile beğeni kazanmıştı. Fatih Portakal'ın Youtube kanalına konuk olan Taner Ölmez aşk hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Kendisi gibi oyuncu olan Ece Çeşmioğlu ile aile arasında bir nişan yaptıklarını ifade eden Ölmez korona olmasaydı şimdiye evlenmiştim açıklamasında bulundu. Korona biter bitmez oyuncu nişanlısı ile dünya evine gireceklerini duyurdu. İşte Taner Ölmez hakkında merak edilenler....

TANER ÖLMEZ KİMDİR?

Taner Ölmez 9 Ağustos 1986 yılında Tunceli'de doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde öğrenci olan Taner Ölmez birçok dizi ve reklam filminde rol almıştır. Genç oyuncu İstanbul’un Altınları dizisindeki performansı ile dikkat çekmiştir. Kapalı Çarşı , Kül ve Ateş ve Tatar Ramazan dizilerinde de rol alan Taner Ölmez’in geniş kitleler tarafından tanınması ise Kayıp Şehir dizisi ile olmuştur. 1,75 cm boyunda ve 65 kilo ağırlığında olan başarılı oyuncu Taner Ölmez oyunculuğun yanı sıra Ülker Albeni, Ülker Sunny, Piyale Pigafest reklamlarında da oynamıştır.

2012 yılında, Osman Sınav’ın yönettiği Uzun Hikâye filmiyle sinemaya adım atan oyuncu, Star Tv ’de yayınlanan ve dünyaca ünlü The O.C.dizisinin uyarlaması olan Medcezir (Dizi)'de Mert Serez karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda 2014 yılında Katil Joe tiyatro oyununda gösterdiği başarıyla Afife Jale Tiyatro Ödülü'ne layık görülmüştür. 2015 yılında Kırık Kalpler Bankası filminde başrol aldı. 2016 yılında ise yine Star Tv'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Genç Osman karakterini canlandırmıştır. 2018 yılında, Müslüm Gürses’in hayatı konu alan Müslüm filminde sanatçının kardeşini oynadı. 2019 yılından itibaren Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterini canlandırmaktadır.