Tarkan: Şimdi durum daha da beter!

Uzun süredir eşi Pınar Dilek Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte Almanya'da olan ve koronavirüs sebebiyle evde kendisini önlem amaçlı karantinaya alan Tarkan, kuaför ve berberlere gidemediği için saçlarını uzattı.

"ŞİMDİ DURUM DAHA DA BETER!"

Eski bir karesini sosyal medya hesabından yayınlayan 47 yaşındaki megastar, paylaşımına, "Saç baş bu halde sabahları... Ki bu fotoğraf birkaç ay önceden. Şimdi durum daha da beter. Galiba yakında gidici bu saçlar... #Tbt..." notunu düştü.

"PANDEMİ DÖNEMİNDE SON DURUMUM BU"

Temmuz ayında yeni stilini sosyal medya hesabından yayınlayan Tarkan, gönderisini, "Aylardır kestiremedim saçlarımı. Bu pandemi döneminde son durumum bu. Ay, ne yapmalı? Kestirmeli mi, uzatmalı mı?" notuyla paylaşmıştı.

"ÖZLEMİŞİM UZUN SAÇLI OLMAYI"

Sakallarını da uzatan ünlü şarkıcı, paylaşımıyla takipçilerini ikiye bölmüştü. Kimi takipçisi "Kesinlikle uzatmalısın" derken, kimisi ise "Eski hali daha güzeldi" yorumunu yapmıştı.

Tarkan, gelen yorumların üzerine; "Yorumlarınızın çoğu uzatmamdan yana galiba. Vallahi ben de özlemişim uzun saçlı olmayı. Belki de uzatırım tekrar" demişti.

MÜZEYYEN SENAR'I UNUTMADI

Türk sanat müziğinin önemli sanatçılarından olan Müzeyyen Senar, vefatının altıncı yılında anıldı. Ünlü şarkıcı Tarkan da yaptığı paylaşımla Senar'ı unutmadı.

Birlikte çekilen eski bir karelerini yayınlayan Tarkan, Instagram hesabından bir şiir paylaştı.