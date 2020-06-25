TATİLİMİZ GELDİ

Sabahlara kadar süren eğlencesi, denizi, güneşi ve binlerce yıllık tarihi içinde dünyanın sayılı tatil beldeleri arasında yer alan Bodrum, Covid-19 salgının sonrası eski günlerine kavuşmaya başladı. İşleri dolayısıyla bir ayağı yurt dışında olan Paris Efe, ailesiyle soluğu Yalıkavak’ta aldı. Sema Sipahioğlu yazın deniz siftahını Highlight Otel’de gerçekleştirirken, Bodrum’un gediklilerinden Sinem Yıldırım, bir aydır denizin ve güneşin tadını çocuklarıyla çıkarıyor. İş insanı Emir Bahadır, Göcek-Bodrum arasında tatilini sürdürüyor, Sanem-Ralf Tezman ise sahibi oldukları tekne şirketinin yeni modellerinin tanıtımında hem ziyaret hem de ticaret yaptı. Berrin Ak, çocuklarıyla Bodrum’a mesken tutanlardan... Beyhan Benardete ise İstanbul’da geçirdiği karantina günlerinden sonra dostlarıyla mis gibi havada “Oh!” diyenlerden...