Terazi kadınlarına kutlama

Sosyal yaşamın tanınmış simalarından Işıl Reçber, Zeynep Toker, Gülbin Simitçioğlu ve Fatoş Mildon, yeni yaşını dostlarının sürpriz partisiyle kutladı. Zafer Kozanoğlu, Buket Taşdelen’in de aralarında yer aldığı arkadaşlarıyla bir araya geldiği toplantı esnasında pasta kesen Mildon, “Tüm evren için sağlık ve barış diliyorum” diyerek, duygularını ifade etti. Bu sene art arda kutlama yapan Reçber ise Bebek’te katıldığı bir davette, “Hayatta aldığım en güzel hediye, böylesine sevilmek” şeklinde konuştu. Pandemi sürecinde kurallara çok dikkat ettiğini belirten Füsun Uygun ve Burçak Temizkanoğlu’nun da aralarında bulunduğu arkadaşlarıyla buluştuğu yemekte, renkli anlar yaşayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.