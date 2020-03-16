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HaberlerMagazin Haberleri Tom Hanks'in eşiyle görüşen sunucuya corona virüs bulaştı
16.03.2020 - 13:21 |

Tom Hanks'in eşiyle görüşen sunucuya corona virüs bulaştı

Avustralyalı ünlü sunucu Richard Wilkins'e corona virüsü teşhisi kondu. Wilkins, 7 Mart ve 9 Mart’ta Rita Wilson ile Sydney’de görüştüklerini açıkladı. Rita Wilson ve eşi Tom Hanks’e 12 Mart’ta corona virüsü teşhisi konulmuştu.

Tom Hanks'in eşiyle görüşen sunucuya corona virüs bulaştı

Oscar ödüllü usta oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, dünya üzerinde corona virüse yakalanan ilk üst düzey profilli insanlar olarak kayıtlara geçti. Avustralya'da corona virüs kapan Hanks ve Wilson'un tedavisi sürüyor ancak yeni bir haber ortalığı karıştırdı.

Rita Wilson'la buluşan Channel 9 Entertainment editörü Richard Wilniks'e uygulanan test de pozitif çıktı. İyi hissettiğini belirten televizyoncu, hiçbir belirti göstermediğini de söyledi.

Wilniks Rita Wilson ile görüştüğünü sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı.

Tom Hanksin eşiyle görüşen sunucuya corona virüs bulaştı

 

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