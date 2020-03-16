Tom Hanks'in eşiyle görüşen sunucuya corona virüs bulaştı

Oscar ödüllü usta oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, dünya üzerinde corona virüse yakalanan ilk üst düzey profilli insanlar olarak kayıtlara geçti. Avustralya'da corona virüs kapan Hanks ve Wilson'un tedavisi sürüyor ancak yeni bir haber ortalığı karıştırdı.

Rita Wilson'la buluşan Channel 9 Entertainment editörü Richard Wilniks'e uygulanan test de pozitif çıktı. İyi hissettiğini belirten televizyoncu, hiçbir belirti göstermediğini de söyledi.

Wilniks Rita Wilson ile görüştüğünü sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı.