Trafik kazası geçiren Ahmet Kural'a kötü haber! Ertelenen ceza eklenebilir

Rol aldığı 'Düğün Dernek', 'Çalgı Çengi' ve 'Baba Parası' filmleriyle tanınan oyuncu Ahmet Kural, önceki gece saat 22.15 sıralarında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Altunizade mevkisinde otomobiliyle kaza yaptı. Kural’ın kullandığı araç önce N.K. yönetimindeki otomobile, ardından B.Y.’nin kullandığı araca çarptı ve sonrasında bariyerlere çarparak durabildi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine gelirken, kazada yaralanan N.K. hastaneye kaldırıldı. Ahmet Kural da polis merkezine götürüldü.

Hürriyet'in haberine göre; alkol testinde 1.85 promil alkollü olduğu belirlenen oyuncunun ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu ve 1228 TL para cezası kesildi. Trafik raporunda Kural’ın asli kusurlu olduğu belirtildi.

‘PİŞMANIM’ DEDİ

Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve taksirle yaralama suçlamasıyla ifadesi alınan Ahmet Kural’ın polis merkezindeki ifadesinde “Alkol aldım, ancak 1.85 promil çıkacak kadar alkol almadım. Kaza nedeniyle pişmanım” dediği iddia edildi. Kural, ifadesinin ardından polis merkezinden ayrıldı.

İfadesi alındıktan sonra evine girerken görüntülenen Ahmet Kural, “Ehliyetinize el konulduğu doğru mu?” sorusuna “Hayır ehliyetim bende” yanıtını verdi.

"ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK KASTEN İŞLENMİŞ BİR SUÇTUR"

Ahmet Kural, eski sevgilisi Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezayı erteleyen mahkeme, Kural’ın 1 yıl içinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde ertelenen cezanın infaz kurulunda çektirileceğini hatırlatmıştı.

Konuyla ilgili görüş bildiren avukat Baran Doğan, alkollü araç kullanmanın 'kasıtlı suç' olduğunu söyledi: 1 promilin üzerinde alkollü araç kullanmak trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçunu oluşturur ve kasten işlenmiş bir suçtur. Cezası ertelenen dosyada hâkim cezanın infazına karar verebilir. Cezanın infazı hâkimin takdirindedir.