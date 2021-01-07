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07.01.2021 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

Enes Batur: Travma yaşamadım

Geçirdiği trafik kazası sonrası ölümden dönen Enes Batur, sevgilisi Ecenaz Üçer’le Etiler’de görüntülendi.

Enes Batur: Travma yaşamadım
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Ünlü YouTuber Enes Batur ile sevgilisi Ecenaz Üçer, Etiler’de objektiflere yansıdı. Kaza sonrası yeni aldığı milyonluk lüks cipin direksiyonuna geçen sosyal medya fenomeni, travma yaşamadığını söyledi.

Kaza sonrası cip tercih etmesinin sebebini açıklayan Batur, “Daha oturaklı bir araba, güvenilir” dedi.

Enes Batur: Travma yaşamadım

ETİLER'DE ŞOK KAZA!

Enes Batur, 1 milyon 350 bin TL değerindeki arabası ile Etiler'de ağaca çarpmıştı. Batur'un lüks otomobili kullanılmaz hale gelmişti. Kaza sonrası şok geçiren ünlü fenomeni, olay yerine gelen sevgilisi Ecenaz Üçer ve arkadaşları teselli etmişti.

Enes Batur, sevgilisi Ecenaz Üçer'e sarılarak uzun süre gözyaşı dökmüştü.

Enes Batur: Travma yaşamadım

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