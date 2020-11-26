Uğur Arda Aydın kimdir, kaç yaşında? Uğur Arda Aydın'ın hayatı...

Uğur Arda Aydın kimdir? Uğur Arda Aydın'ın adı karıştığı skandal ile anılırken Aydın ile ilgili araştırmalar da arttı.

Günaydın'ın haberine göre oaly 2012 ve 2019'da meydana geldi. İddiaya göre prova sırasında Aydın, rol arkadaşı Mana Alkoy'a elle tacizde bulundu. Genç oyuncu, Aydın'a bu hareketinin senaryoda olmadığını söylese de olayı unuttu, Uğur Arda Aydın hakkında şikayette bulunmadı. Geçen yıl da Nazife Aksoy, tacize uğradı. Provayı bekleyen Aksoy'un yanına gelen Aydın, genç oyuncuyu zorla dudaklarından öptü. Aksoy, bu olayın ardından defalarca tacize maruz kalınca Aydın hakkında suç duyurusunda bulundu. İddiaları reddeden Aydın'ın suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği belirtilerek hakkında 'cinsel taciz' suçundan 30 yıla kadar hapsi istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli, Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Aydın; iddiaların asılsız olduğunu, kendisinin Şehir Tiyatroları'nda üst düzey bir göreve getirilme durumu olduğu için hakkında iftira atıldığını iddia etti. Alkoy'un kalçasına mizansen amaçlı vurduğunu, bu davranışının taciz olmadığını ileri sürdü.

UĞUR ARDA AYDIN KİMDİR?

Arda Aydın 1979 Ankara doğumludur. İlkokul,ortaokul ve liseyi Ankara 'da okuduktan sonra 1998 yılında İstanbul 'a yerleşmiştir. 1999 yılında girdiği Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden 2003 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl İstanbul Şehir Tiyatroları 'nda oynamaya başlamıştır. Ankara 'da başladığı seslendirme çalışmalarını İstanbul 'da sürdürmektedir. Çok sayıda reklam filmi ve ünlüyü seslendirmiştir. Devlet Tiyatroları tarafından repertuvara alınan Köpekler adlı oyunu bulunmaktadır. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın'ın oğludur.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Kaynanalar

Bücür Cadı

Çalıkuşu

Çocukluk Günleri

Taştan Kalp

Karakol

ROL ALDIĞI VE YÖNETTİĞİ OYUNLAR

Galilei'nin Yaşamı

Candan Can Koparmak

Buluşma Yeri

Hırçın Kız

Bizans Düştü

Bir Gece Masalı

Yaban Ormanı

Keşanlı Ali Destanı

İstanbul Efendisi

Tekrar Çal Sam

Lüküs Hayat

Donmuş (DOT)

Bremen Mızıkacıları

Devr-i İstanbul

Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi

Düş Oyuncakları

Hamlet (CEF Tiyatro)

Ölü Adamın Cep Telefonu (oyuncu-yönetmen)

Harikalar Mutfağı (yönetmen)

Bir Yaz Gecesi Rüyası