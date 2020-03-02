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02.03.2020 - 14:10 | | AA

Ulaş Tuna Astepe sınırda bekleyen göçmenlere yardım dağıtmaya gitti

Oyuncu Ulaş Tuna Astepe, Pazarkule Sınır Kapısı'nda, sınırdan geçmeyi bekleyen düzensiz göçmenlere yardım dağıttı.

Ulaş Tuna Astepe sınırda bekleyen göçmenlere yardım dağıtmaya gitti

Kendi imkanlarıyla sınıra getirdiği yardım malzemelerini dağıtan Astepe, Suriyeli ve Afgan göçmenlere temel gıda malzemeleri, çocuk bezi, mama ve uyku tulumu yardımında bulundu.

Astepe, çocuklara moral vermek için onlarla şakalaşıp oyun oynadı. Düzensiz göçmenler de kendilerini ziyaret eden oyuncu Astepe'ye yakın ilgi göstererek, sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ulaş Tuna Astepe sınırda bekleyen göçmenlere yardım dağıtmaya gitti

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