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31.01.2021 - 21:51 | | DHA

Ünlü oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre, akciğer kanseri ile mücadele eden Atilla Pekdemir hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti
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2 senedir Akciğer kanseri ile mücadele eden ve kısa bir süre önce de koronavirüsü atlatan ünlü oyuncu Atilla Pekdemir, İzmir'de hayatını kaybetti. 

Usta oyuncu Pekdemir, 10 Şubat 1943 tarihinde Giresun'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Giresun'da okudu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden üçüncü sınıfta ayrıldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümüne girdi.

 

 

 

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