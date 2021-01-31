Atilla Pekdemir kimdir, nereli? Atilla Pekdemir neden öldü? İşte, Atilla Pekdemir dizileri...
Atilla Pakdemir birçok dizi ve filmde yer aldı. Usta oyuncu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki eğitimini yarıda bırakarak İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tiyatro eğitimi gördü. Peki, Atilla Pakdemir aslen nereli, kaç yaşında vefat etti?
Televizyon ekranlarında oyunculuğu ile büyük beğeni toplayan Atilla Pakdemir Giresun'da doğdu. Üç Kuruşluk Opera" oyunu ile profesyonel tiyatro kariyerine adım atmış oldu. Ardından art arda oyunlarda yer almaya başladı. Türk dizilerinin ve filmlerinin aranan ismi Atilla Pakdemir hayatı haberimizde.
ATİLLA PAKDEMİR KİMDİR?
Pakdemir, 10 Şubat 1943 tarihinde Giresun'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Giresun'da okudu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden üçüncü sınıfta ayrıldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümüne girdi. Aynı yıl Kenterler Tiyatrosu'nda "Üç Kuruşluk Opera" oyunu ile profesyonel olarak tiyatro yaşamına başladı. Daha sonra Münir Özkul, Gülriz Sururi, Engin Cezzar, Ali Poyrazoğlu, Nisa Serezli, Tolga Aşkıner ile Üç Maymun Kabare ve Devekuşu Kabare Tiyatroları'nda çalıştı. Bir süre Bodrum'a yerleşerek sanat çalışmalarına ara verdi.
Bir süre sonra sanat dünyasına geri dönen oyuncu, Hadi Çaman Yeditepe Oyuncuları Tiyatrosu'nda "Aşkın Yaşı Yoktur" adlı tiyatro oyununda Suna Keskin ile başrolü paylaştı. Sadri Alışık Tiyatrosu'nun "Kaç Baba Kaç" adlı tiyatro oyununda Cengiz Küçükayvaz, Özlem Savaş, Aybüke Karakullukçu ile oynadı. Sanatçı, Karikatürcüler Derneği’nin 51 numaralı üyesidir. Koyu Gençlerbirliği Spor Kulübü taraftarıdır. 2 senedir Akciğer kanseri ile mücadele eden ve kısa bir süre önce de koronavirüsü atlatan ünlü oyuncu Atilla Pekdemir, İzmir'de 31 Ocak 2021 tarihinde hayatını kaybetti.
DİZİLERİ
Adını Sen Koy (Ökkeş Efendi) 2016 TRT1
Yeşil Deniz (Ağacın Altındaki Dayı) 2015 TRT1
Muhtaç (Muhittin) 2009 Kanal A
Selena (Müstakil Karadut) 2006 atv
Gece Gündüz (Enis Bey) 2008 Kanal D
Avrupa Yakası (Fehmi) 2007 atv
Zoraki Koca (Nazif) 2007 Kanal D
Fırtınalı Aşk 2007 atv
İyi ki Varsın (Halit) 2006 Show TV
Davetsiz Misafir (Şahabettin) 2005 Show TV
Yusuf Yüzlü 2004 STV
Kurtlar Vadisi 2003 (Doktor) Show TV
Biz Size Aşık Olduk 2002 Kanal D
Koltuk Sevdası 2001 TRT1-Star TV
Fırat 1997 Star TV
Köşe Kapmaca 1996
FİLMLERİ
Zeliha’nın Gözleri 2007
Kabadayı 2007
Memleket Hikâyeleri - Aman Doktor 2007
Memleket Hikâyeleri - Bir Dalda İki Kiraz 2007
Berberler 2006
Acı Günler 2005
Anadolu Efsaneleri - Gelin Geldi 2005
Paydos 2004
Gönül Yarası (Komiser) 2004
Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de (Yannis) 2004
Şeytan Bunun Neresinde 2002
Derviş (Osman Paşa) 2001
Son (Oyuncu Patron) 2001
Vah Başımıza Gelenler (Naim) 1979
Köşe Kapmaca (Naim) 1979
Aslan Bacanak (Muavin Nazmi) 1977
Sivri Akıllılar (Recep Balyemez) 1977