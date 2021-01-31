Atilla Pekdemir kimdir, nereli? Atilla Pekdemir neden öldü? İşte, Atilla Pekdemir dizileri...

Televizyon ekranlarında oyunculuğu ile büyük beğeni toplayan Atilla Pakdemir Giresun'da doğdu. Üç Kuruşluk Opera" oyunu ile profesyonel tiyatro kariyerine adım atmış oldu. Ardından art arda oyunlarda yer almaya başladı. Türk dizilerinin ve filmlerinin aranan ismi Atilla Pakdemir hayatı haberimizde.

ATİLLA PAKDEMİR KİMDİR?

Pakdemir, 10 Şubat 1943 tarihinde Giresun'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Giresun'da okudu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden üçüncü sınıfta ayrıldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümüne girdi. Aynı yıl Kenterler Tiyatrosu'nda "Üç Kuruşluk Opera" oyunu ile profesyonel olarak tiyatro yaşamına başladı. Daha sonra Münir Özkul, Gülriz Sururi, Engin Cezzar, Ali Poyrazoğlu, Nisa Serezli, Tolga Aşkıner ile Üç Maymun Kabare ve Devekuşu Kabare Tiyatroları'nda çalıştı. Bir süre Bodrum'a yerleşerek sanat çalışmalarına ara verdi.

Bir süre sonra sanat dünyasına geri dönen oyuncu, Hadi Çaman Yeditepe Oyuncuları Tiyatrosu'nda "Aşkın Yaşı Yoktur" adlı tiyatro oyununda Suna Keskin ile başrolü paylaştı. Sadri Alışık Tiyatrosu'nun "Kaç Baba Kaç" adlı tiyatro oyununda Cengiz Küçükayvaz, Özlem Savaş, Aybüke Karakullukçu ile oynadı. Sanatçı, Karikatürcüler Derneği’nin 51 numaralı üyesidir. Koyu Gençlerbirliği Spor Kulübü taraftarıdır. 2 senedir Akciğer kanseri ile mücadele eden ve kısa bir süre önce de koronavirüsü atlatan ünlü oyuncu Atilla Pekdemir, İzmir'de 31 Ocak 2021 tarihinde hayatını kaybetti.

DİZİLERİ

Adını Sen Koy (Ökkeş Efendi) 2016 TRT1

Yeşil Deniz (Ağacın Altındaki Dayı) 2015 TRT1

Muhtaç (Muhittin) 2009 Kanal A

Selena (Müstakil Karadut) 2006 atv

Gece Gündüz (Enis Bey) 2008 Kanal D

Avrupa Yakası (Fehmi) 2007 atv

Zoraki Koca (Nazif) 2007 Kanal D

Fırtınalı Aşk 2007 atv

İyi ki Varsın (Halit) 2006 Show TV

Davetsiz Misafir (Şahabettin) 2005 Show TV

Yusuf Yüzlü 2004 STV

Kurtlar Vadisi 2003 (Doktor) Show TV

Biz Size Aşık Olduk 2002 Kanal D

Koltuk Sevdası 2001 TRT1-Star TV

Fırat 1997 Star TV

Köşe Kapmaca 1996

FİLMLERİ

Zeliha’nın Gözleri 2007

Kabadayı 2007

Memleket Hikâyeleri - Aman Doktor 2007

Memleket Hikâyeleri - Bir Dalda İki Kiraz 2007

Berberler 2006

Acı Günler 2005

Anadolu Efsaneleri - Gelin Geldi 2005

Paydos 2004

Gönül Yarası (Komiser) 2004

Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de (Yannis) 2004

Şeytan Bunun Neresinde 2002

Derviş (Osman Paşa) 2001

Son (Oyuncu Patron) 2001

Vah Başımıza Gelenler (Naim) 1979

Köşe Kapmaca (Naim) 1979

Aslan Bacanak (Muavin Nazmi) 1977

Sivri Akıllılar (Recep Balyemez) 1977