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02.07.2020 - 13:10 |

Ünlülerden sosyal medya yasasına destek

Sanat dünyasının ünlü isimleri, hakaret içerikli yorumların önüne geçebilmek için sosyal medyanın kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi.

Ünlülerden sosyal medya yasasına destek
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Partisinin il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8'inci torunu Hamza Salih'in doğumu sonrası sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlara tepki göstererek, bu mecraların kontrol edilmesini istediklerini açıkladı: Bir an önce düzenlemeyi Meclis'e getirip sosyal medya mecralarının kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz. Erdoğan'ın bu sözleri gündem olurken, ünlülerden de destek geldi.

"YASADAN NİYE KORKTUNUZ?"
Alişan "Eleştiri yapmakla, hakaret etmek, küfür etmek aynı şey değil. Beni eleştirebilirsin, sevmeyebilirsin ama bana küfür edemezsin, iftira atamazsın, aileme hatta çocuğuma kadar nefretini kusup belden aşağı hakaret edemezsin. Kimse kimseye edemez. Niye korktunuz ki bu yasadan?" ifadelerini kullandı.

Ünlülerden sosyal medya yasasına destek

"BİR SÜRÜ PİSLİK HİZAYA GİRECEK"
Şarkıcı Seda Sayan, 'başkan' etiketi ile birlikte, "Çok şükür Recep Tayyip Erdoğan, bir sürü pislik hizaya girecek inşallah. Sosyal medyada acımasızlık terbiyesizlik almış başını gidiyor" mesajını yazdı.

Ünlülerden sosyal medya yasasına destek

Demet Akalın: Hadsizler için ceza gelsin. Ana, avrat, bacı dinlemiyorlar.

Ünlülerden sosyal medya yasasına destek

Bircan Bali: Çok şükür. Defolup tek tek gidiceksiniz inşallah. Doğmamış çocuğa, yeni doğmuş bebeğe, hamileye, günahsız yavruya, suçsuz insana... Yalan, iftira, hakaret, beddua, küfür, tehdit. Daha neler neler... Bundan sonra zevkle hepsini ifşa ederim. Devlet işe el attı. Beter olun. Çöplük kokan ağzınızı evinizde kendi kendinize yapın, sosyal medyadan defolup gidin.

Ünlülerden sosyal medya yasasına destek


Muazzez Ersoy: İnsana, kadına, bebeğe, çocuğa uzattığınız dilleriniz, sözleriniz, elleriniz artık canımıza yetti. Namussuz, ahlak, edep, duygularınızı yitiren, insan düşmanı, kadın düşmanı tüm zihniyetleri kınıyorum. Sosyal medya üzerinden yapılan hakaretleri önlemeye yönelik çıkarılacak yasayı destekliyorum. Sosyal medya hesabı, e-devlet'e bağlantılı olsun.
Ünlülerden sosyal medya yasasına destek
Ceyhun Yılmaz: Merhametini, vicdanını kaybeden karakterini de kaybeder. Esra Albayrak'a yapılanı kınıyoruz. Hep birlikte.
Ünlülerden sosyal medya yasasına destek


Rıza Kocaoğlu: Annelik kutsaldır, siyasetten büyüktür. Allah uzun ömürler versin yavrunuza Esra Albayrak.
Ünlülerden sosyal medya yasasına destek

Şenol İpek: Eminim tüm siyasi partiler aynı fikirdedir. Kimse kimseye 'özgürlük' lafı altında hakaret edemez, haysiyetsiz hesapların kapatılması ceza alması şarttır, özelikle fake hesaplar.
Ünlülerden sosyal medya yasasına destek



Esra Dermancıoğlu'nun dans videosu çok konuşulduOyuncu Esra Dermancıoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı sürpriz sonlu dans videosu takipçilerini güldürdü.
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Cadde Yazarları

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