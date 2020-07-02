Ünlülerden sosyal medya yasasına destek

Partisinin il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8'inci torunu Hamza Salih'in doğumu sonrası sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlara tepki göstererek, bu mecraların kontrol edilmesini istediklerini açıkladı: Bir an önce düzenlemeyi Meclis'e getirip sosyal medya mecralarının kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz. Erdoğan'ın bu sözleri gündem olurken, ünlülerden de destek geldi.

"YASADAN NİYE KORKTUNUZ?"

Alişan "Eleştiri yapmakla, hakaret etmek, küfür etmek aynı şey değil. Beni eleştirebilirsin, sevmeyebilirsin ama bana küfür edemezsin, iftira atamazsın, aileme hatta çocuğuma kadar nefretini kusup belden aşağı hakaret edemezsin. Kimse kimseye edemez. Niye korktunuz ki bu yasadan?" ifadelerini kullandı.

"BİR SÜRÜ PİSLİK HİZAYA GİRECEK"

Şarkıcı Seda Sayan, 'başkan' etiketi ile birlikte, "Çok şükür Recep Tayyip Erdoğan, bir sürü pislik hizaya girecek inşallah. Sosyal medyada acımasızlık terbiyesizlik almış başını gidiyor" mesajını yazdı.

Demet Akalın: Hadsizler için ceza gelsin. Ana, avrat, bacı dinlemiyorlar.

Bircan Bali: Çok şükür. Defolup tek tek gidiceksiniz inşallah. Doğmamış çocuğa, yeni doğmuş bebeğe, hamileye, günahsız yavruya, suçsuz insana... Yalan, iftira, hakaret, beddua, küfür, tehdit. Daha neler neler... Bundan sonra zevkle hepsini ifşa ederim. Devlet işe el attı. Beter olun. Çöplük kokan ağzınızı evinizde kendi kendinize yapın, sosyal medyadan defolup gidin.



Muazzez Ersoy: İnsana, kadına, bebeğe, çocuğa uzattığınız dilleriniz, sözleriniz, elleriniz artık canımıza yetti. Namussuz, ahlak, edep, duygularınızı yitiren, insan düşmanı, kadın düşmanı tüm zihniyetleri kınıyorum. Sosyal medya üzerinden yapılan hakaretleri önlemeye yönelik çıkarılacak yasayı destekliyorum. Sosyal medya hesabı, e-devlet'e bağlantılı olsun. Ceyhun Yılmaz: Merhametini, vicdanını kaybeden karakterini de kaybeder. Esra Albayrak'a yapılanı kınıyoruz. Hep birlikte.



Rıza Kocaoğlu: Annelik kutsaldır, siyasetten büyüktür. Allah uzun ömürler versin yavrunuza Esra Albayrak.

Şenol İpek: Eminim tüm siyasi partiler aynı fikirdedir. Kimse kimseye 'özgürlük' lafı altında hakaret edemez, haysiyetsiz hesapların kapatılması ceza alması şarttır, özelikle fake hesaplar.





