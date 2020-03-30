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30.03.2020 - 13:55 |

Usta sanatçı Nurtekin Odabaşı yaşamını yitirdi

Oyuncu, yönetmen, oyun yazarı ve senarist Nurtekin Odabaşı, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Usta sanatçı Nurtekin Odabaşı yaşamını yitirdi

Oyuncular Sendikası, Nurtekin Odabaşı’nın vefatını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:
"Oyuncu, yönetmen, oyun yazarı ve senarist Nurtekin Odabaşı hayatını kaybetti. Sevenlerine sabırlar dileriz, başımız sağ olsun"

NURTEKİN ODABAŞI KİMDİR?
1938 yılında Ankara’da doğan Nurtekin Odabaşı, H.Ü. Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü bitirdi. 1955 yılında Devlet Tiyatrosu Çocuk Bölümü’nde 'Polyanna' oyunuyla sahnene çıktı. Daha sonra Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çok sayıda oyunda rol aldı, oyunlar yazdı ve yönetti. Bir dönem İstanbul Şehir Tiyatroları’nda da konuk oyuncu olan Odabaşı, 1960’lı yıllardan itibaren sinemada çeşitli filmlerde rol aldı, film ve televizyon dizileri için senaryolar yazdı."

    Magazin Haberleri Bülteni (30 Mart 2020)İşte magazin gündeminde öne çıkan başlıklar...
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